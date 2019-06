Un alcalde del PP se limpia con la bandera de España y la Fiscalía no lo imputa

La Fiscalía no se ha pronunciado, no como cuando fue Dani Mateo el que hizo algo parecido durante un programa de humor guionizado. Esto ha provocado indignación entre los que ven un doble rasero en este ente judicial. Por su parte el alcalde se ha limitado a asegurar que no se trataba de una mierda, y que simplemente se estaba quitando una "pelusa" que se había posado en su traje. Puedes ver el vídeo tu mismo/a y sacar conclusiones, a partir del 00:34 comienza el momento polémico.