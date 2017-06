Un alcalde del PP, acusado de prevaricación, pretende dimitir sólo 6 meses

Me voy, pero me quedo; me quedo, pero me voy; dimito, pero luego vuelvo como El Almendro en Navidad…y así podíamos estar horas para definir la esperpéntica situación que vive estos días el pueblo albaceteño de Caudete (10.000 habitantes), donde por primera vez PSOE, Ciudadanos y Ganemos habían unido sus fuerzas para echar al alcalde del PP del ayuntamiento al estar este acusado de un presunto delito de prevaricación, como publicó el pasado día 12 de junio ELPLURAL.COM.