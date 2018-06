El alcalde de Orihuela se atrinchera hasta la investigación de Sanidad, donde no informó de vacaciones o bajas en 6 años

Emilio Bascuñana, el alcalde de Orihuela, ha decidido optar por atrincherarse en el cargo pese a las peticiones de dimisión de la oposición por estar durante seis años sin acudir a su puesto de trabajo en la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante. Es llamativo que en seis años el actual alcalde de Orihuela no se tomara vacaciones, ni días libre ni tampoco cogiera una baja por enfermedad. No porque trabajara los 365 días del año, sino porque no los registró o solicitó como hacen el resto de funcionarios.