El Alcalde de Estepona, a juicio por el caso de la asesora que no acudía a trabajar tras rechazar la Audiencia el recurso para que se archivase la causa

Fiscalía mantiene más de cinco años de cárcel por la supuesta contratación ficticia luego que la Audiencia ordene continuar el procedimiento por la vía ordinaria.El alcalde de José María García Urbano, del Partido Popular, será juzgado finalmente por un tribunal profesional y no por un jurado popular en la causa en la que se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación.La Fiscalía sostiene que el regidor contrató como personal eventual del Ayuntamiento a una mujer con la que mantenía una relación cercana sin que llegara