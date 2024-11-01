edición general
9 meneos
17 clics
El Alcalde de Estepona, a juicio por el caso de la asesora que no acudía a trabajar tras rechazar la Audiencia el recurso para que se archivase la causa

El Alcalde de Estepona, a juicio por el caso de la asesora que no acudía a trabajar tras rechazar la Audiencia el recurso para que se archivase la causa

Fiscalía mantiene más de cinco años de cárcel por la supuesta contratación ficticia luego que la Audiencia ordene continuar el procedimiento por la vía ordinaria.El alcalde de José María García Urbano, del Partido Popular, será juzgado finalmente por un tribunal profesional y no por un jurado popular en la causa en la que se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación.La Fiscalía sostiene que el regidor contrató como personal eventual del Ayuntamiento a una mujer con la que mantenía una relación cercana sin que llegara

| etiquetas: alcalde , estepona , juicio , caso , asesora , no acudia , trabajo
7 2 0 K 119 Tribunales
2 comentarios
7 2 0 K 119 Tribunales
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Poco me parece, terror me da pensar la de gentuza así que está infectando todas las administraciones, como este alcalde y esa enchufada
0 K 8
#2 Comorr *
Cuado se enteren de esto y lo de Jessica en AFIP los votantes del PPSOE os vais a cagar
0 K 7

menéame