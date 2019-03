Un alcalde de Lleida cree haber patentado STOP en catalán

El alcalde de la localidad leridana de Torrelameu, Carles Comes i Marco, no tiene patentada la señal de stop en catalán, se trata sólo de un diseño industrial, según revela en su blog Francisco José Moreno Gómez, funcionario en la Dirección General de Industria y de la PYME. El diseño lo ha solicitado el alcalde como persona física (Carles Comes i Marco), por lo que decir, como dice la web del canal 324 de la televisión pública catalana, que “L’Ajuntament ha patentat” es doblemente falso (ni hay una patente ni es del ayuntamiento).