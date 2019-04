Alcalde de Bucaramanga tildó a los bomberos como “gordos, barrigones”

"Me dicen que usted no retiraba las vallas porque tiene unos gordo, barrigones que no son capaz de subirse a un taburete, ¿todos esos gordos ya hicieron dieta? Necesito que el sábado ya no estén las vallas", dijo el alcalde en la llamada que le hizo al director de Bomberos de Bucaramanga. "Usted pasa por (la estación de) bomberos y todos durmiendo y ganando horas extras. Usted pasa (por el lugar a) las once de la noche y los ronquidos despiertan los muertos", afirmó.