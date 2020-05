Albiol promete no morder a nadie mientras sea alcalde de Badalona

Xavier García Albiol ha recuperado la alcaldía de Badalona después de que su antecesor en el cargo, el socialista Álex Pastor, fuera detenido por morder a un Mosso d’Esquadra en estado de embriaguez. En su discurso de investidura, Albiol ha prometido a los ciudadanos de Badalona que no morderá a nadie mientras sea alcalde y que no tomará «más de una copa o un botellín de cerveza al día». «No pedimos más. Que no muerdan. A estas alturas, da igual la ideología. Que no muerdan está bien.