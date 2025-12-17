edición general
Alberto Vidal, concejal de Vox en Castellón, sobre el aborto: “Podía haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo”

Vidal defiende la movilización programada por parte de la asociación antiabortista Provida Castellón

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Su madre debia haberlo decidido mejor tambien antes de engendrarlo a el. :roll:
2 K 43
Pacofrutos #3 Pacofrutos *
#1 Que freudiano todo...
0 K 12
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
te sorprendería, cariño, la de madres que jamás hemos llegado, ni siquiera nos hemos acercado, a un orgasmo
1 K 23
jonolulu #2 jonolulu
Joder, ignorancia suprema
0 K 13
#6 kaos_subversivo
Fachas intentando decir a la gente como vivir.
Su hija ya ira Londres si le toca
0 K 11
#7 j3j3j3j3
escuchas esta frase y ( a mi personalmente) me pongo a buscar la camara oculta
0 K 6

