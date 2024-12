Alberto Tomba: «La prensa me puso a los españoles en contra por decir que Sierra Nevada está cerca de Marruecos»

"Cuando me preguntaron por Sierra Nevada, dije que el hecho de estar cerca de África, de Marruecos, suponía que el clima podía cambiar de un día a otro. Si subes esta montaña ves Marruecos, claro que sí. Sucedió, además, lo que dije, y con malicia me cambiaron todo. Titularon irónicamente «Tomba va a África para el Mundial». Me pusieron a todos los españoles en contra. Recuerdo mi llegada al aeropuerto de Granada, que parecía -viendo la cantidad de periodistas que buscaban mi desmentido- la llegada del presidente de los Estados Unidos"