Alberto Garzón: "Sobre el discurso del jefe de Estado" "¡Viva la República!"

Acabo de escuchar el discurso del ciudadano Felipe de Borbón. [...] Su discurso ha sido lamentable, y su tono antipático y hostil. No ha estado a la altura del momento político. [...] La monarquía es una institución anacrónica. Y si no es parte de la solución, es parte del problema. Los que queremos una solución responsable y negociada no estamos representados en las palabras y actitud del actual Jefe de Estado. Y hoy, con más argumentos que nunca, decimos: ¡Viva la República!