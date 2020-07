Alberto Garzón: "La monarquía es una institución que permite la irresponsabilidad del jefe del Estado"

"No sé si estaba enterado o no estaba enterado de lo que hacía su padre, es imposible para mí saberlo. Lo que está claro es que no se puede desvincular al actual jefe del Estado de la institución que le ha permitido ser jefe del Estado. Por definición está vinculado de tal manera, porque su posición es hereditaria, por lo tanto, es absurda esa desvinculación. Lo que tenemos que evaluar es si nosotros queremos seguir manteniendo instituciones que permiten que esto suceda con total impunidad. Eso es lo que es la monarquía. La monarquía es una..."