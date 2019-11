Alberto Fernández dice que no solicitará al FMI los 11.000 millones de dólares que restan del crédito a Argentina

Señaló que "la solución para los problemas" de Argentina "no es seguir tomando deuda". El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, anunció este martes que no solicitará al Fondo Monetario Internacional (FMI) el monto pendiente por desembolsar, de 11.000 millones de dólares, del crédito otorgado por esta institución al país suramericano. Hizo mención al único acuerdo que le gustaría firmar con el FMI: "no me presten más plata, pero déjenme desarrollarme, para poder pagarles"