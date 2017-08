Muy señor mío Me cuesta un esfuerzo que no se imagina dirigirme a usted sin verle desnudo. De hecho, siempre le veo desnudo. Tan tierno. Sé lo que es prestarse a un circo. Trabajo en la tele. Y sé también qué imagen conservan de una ciertos ciudadanos. Pero lo suyo fue para descubrirse. Espero que le haya merecido la pena. No por el desnudo, gesto que aplaudo incondicionalmente, sino por el “paraqué”.