Albert Rivera amenaza a Rajoy con abortar la legislatura si Barreiro no dimite

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dejado claro a Mariano Rajoy que no está cumpliendo el acuerdo de investidura mientras la senadora Pilar Barreiro siga en su puesto tras su imputación dentro de la trama Púnica y ha amenazado con no terminar la legislatura si no cumple los puntos del acuerdo de investidura relativos a la corrupción.