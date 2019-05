Albano Dante Fachin - Carta abierta a los 113.008 votantes del Front Republicà [CAT]

Finalmente no hemos entrado en el Congreso y algunos dicen que han sido "votos tirados". Yo creo que no. Estas 113.008 personas están diciendo a los dos grandes partidos independentistas que ya basta, que sus guerras internas hace demasiado tiempo que nos tienen parados. 113.008 personas que están diciendo a nuestro Gobierno que hay que abandonar el bloqueo donde se encuentran y que hay que volver a confiar en la gente, que hay que organizarnos. Que no puede ser que los juicios vayan pasando y aquí no pase nada...