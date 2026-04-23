Alambre de púas y aulas vacías en Cisjordania: niños palestinos reciben clases frente a un cerco militar para poder estudiar

En Umm al-Khair, 55 estudiantes enfrentan un bloqueo impuesto por colonos y custodiado por el ejército israelí. La comunidad responde con clases al aire libre mientras crecen las denuncias por violaciones a derechos básicos como la educación y la libre circulación.
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Yo desde luego no llevaría a mi hijo a la escuela en ese lugar, me la apañaría con los vecinos y lo haría en plan cooperativa. Ni que Israel te vaya a permitir trabajar con garantías ahí. Lo más seguro es que en una década se lo anexiones todo y la ONU aplauda triste.
¿Que te parece mal ahora de este comentario?
¿Vas a juzgar cada comentario que haga? ¿Volvemos al tema de las infracciones por acoso a usuarios? Tú verás, yo no tengo problema con llamar a @eirene para que vea lo que tratas de hacer.
Por cierto, cuando entiendas lo de Epstein te darás cuenta del ridículo que haces.