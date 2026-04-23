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Alambre de púas y aulas vacías en Cisjordania: niños palestinos reciben clases frente a un cerco militar para poder estudiar

Alambre de púas y aulas vacías en Cisjordania: niños palestinos reciben clases frente a un cerco militar para poder estudiar

En Umm al-Khair, 55 estudiantes enfrentan un bloqueo impuesto por colonos y custodiado por el ejército israelí. La comunidad responde con clases al aire libre mientras crecen las denuncias por violaciones a derechos básicos como la educación y la libre circulación.

| etiquetas: palestina , educación , israel
8 2 0 K 139 Palestina
4 comentarios
8 2 0 K 139 Palestina
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Ir a clase en una escuela estadounidense, una escuela en Gaza o una escuela en Kabul es un deporte de riesgo
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Catapulta #1 Catapulta
Si eso es estudiar...

Yo desde luego no llevaría a mi hijo a la escuela en ese lugar, me la apañaría con los vecinos y lo haría en plan cooperativa. Ni que Israel te vaya a permitir trabajar con garantías ahí. Lo más seguro es que en una década se lo anexiones todo y la ONU aplauda triste.
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Pensé que lo de equiparar a Epstein en un meneo que habla de una periodista asesinada por Israel era de lo peor que había podido leer hoy, parece que buscas la manera de superarte.
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Catapulta #4 Catapulta
#2 ¿Equiparar a Epstein? Creo que te confundes de usuarios. Pero lo de perseguirme allá donde voy si que es para mirarselo.

¿Que te parece mal ahora de este comentario?

¿Vas a juzgar cada comentario que haga? ¿Volvemos al tema de las infracciones por acoso a usuarios? Tú verás, yo no tengo problema con llamar a @eirene para que vea lo que tratas de hacer.

Por cierto, cuando entiendas lo de Epstein te darás cuenta del ridículo que haces.
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menéame