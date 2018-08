Josef Ajram evidencia que perder en bolsa es posible: los accionistas huyen de su sicav

El libro 'Ganar en bolsa es posible' es todo un cruce de intenciones. El titular es muy llamativo pero siento decirles que no siempre se cumple y que, incluso él, sabe lo que es perder dinero y sufrir caídas de dos dígitos. Ajram Capital Sicav, uno de sus vehículos inversores, no atraviesa por un buen momento. Para quebradero de cabeza suyo, esta situación no es puntual de este segundo trimestre del año sino que viene de mucho más atrás y se ha prolongado en el tiempo.