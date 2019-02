Aitor Esteban: “Nadie quiere destruir España”

¿Es una farsa el juicio a los independentistas catalanes? Lo que me parece es que no tenía que haberse producido.Fue un error judicializar un problema político.Encerrar a los líderes de las formaciones políticas ha dificultado el diálogo y la búsqueda de una solución. Ha empantanado todo y ha creado un clima para Cataluña y los partidos catalanes de mucha emotividad.También me parece un despropósito que se siga hablando de golpe de Estado.Es ridículo porque ni hubo violencia ni nada que se le parezca..Si la hubiéramos declarado nosotros habr