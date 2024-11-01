AirPods Pro 3: la traducción en tiempo real llega… salvo en Europa

Los nuevos AirPods Pro 3 incorporan una de las funciones más llamativas de la temporada: la traducción en tiempo real impulsada por Apple Intelligence, una prestación que convierte a los auriculares en un asistente instantáneo para conversaciones multilingües. Sin embargo, los usuarios europeos no podrán disfrutar de ella. Apple ha confirmado en su documentación de soporte que la función no estará disponible en la Unión Europea si el usuario se encuentra físicamente en territorio comunitario y su Apple ID también pertenece a un país de la UE.