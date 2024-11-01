edición general
5 meneos
2 clics
Airbnb y Booking disparan su negocio mientras miles de anuncios ilegales siguen activos en España

Airbnb y Booking disparan su negocio mientras miles de anuncios ilegales siguen activos en España

El éxito de los grandes buscadores choca con la creciente respuesta vecinal en las ciudades más tensionadas.

| etiquetas: éxito , airbnb , vivienda , booking , control
4 1 0 K 55 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
manbobi #1 manbobi
La vivienda está cara. Por qué sera?
0 K 12

menéame