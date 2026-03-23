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La Agencia Internacional de Energía advirtió que la economía mundial se encuentra bajo una “grave amenaza” por la crisis energética causada por la guerra en Irán

La Agencia Internacional de Energía advirtió que la economía mundial se encuentra bajo una “grave amenaza” por la crisis energética causada por la guerra en Irán

“Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos a escala global”. El economista comparó la situación actual con las crisis energéticas de la década de 1970, asociadas a conflictos en Medio Oriente, y con el impacto de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Según explicó, el nivel de afectación en el suministro energético supera los antecedentes históricos.

| etiquetas: crisis energética , guerra de irán , agencia internacional de energía
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3 comentarios
6 2 0 K 68 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Guerra ilegal contra Irán. A ver si definimos bien las cosas.
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#3 Saville
#1 la guerra de EEUU e Israel
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#2 unomas23
Los de la energía opinando sobre economía. Interesante.
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menéame