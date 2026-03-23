La Agencia Internacional de Energía advirtió que la economía mundial se encuentra bajo una “grave amenaza” por la crisis energética causada por la guerra en Irán

“Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos a escala global”. El economista comparó la situación actual con las crisis energéticas de la década de 1970, asociadas a conflictos en Medio Oriente, y con el impacto de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Según explicó, el nivel de afectación en el suministro energético supera los antecedentes históricos.