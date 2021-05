El mundo bancario ya no es lo que era. Hace no mucho, a los bancos les bastaba abrir una oficina para que les llovieran potenciales clientes e hipotecas. Ahora, el cierre de sucursales, la venta de activos tóxicos, las fusiones y la digitalización no ha hecho otra cosa que acrecentar el problema de rentabilidad que azota al sector, en una era de tipos de interés en mínimos.