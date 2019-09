Ahora puedes programar en línea en varios lenguajes usando solo tu navegador. Repl.it

Así es, como el título de este post lo indica, ahora puedes realizar tus ejercicios de programación en varios lenguajes como Java, C, C++, Phyton, etc. De esta forma, lo único que necesitarás es tu navegador y una conexión a Internet. Funciona perfecto con Google Chrome y Mozilla Firefox. Olvídate de tener compiladores pesados y de buscar compatibilidad con el sistema operativo, ahora podrás hacerlo en cualquier plataforma, y sincronizar tus archivos en la nube.