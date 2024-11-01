¿Es ahora Palestina un nuevo Estado?

El reconocimiento de Palestina es una repetición del fraude de "paz" de Occidente en Oslo. Reconocimiento a finales de 2025, cuando Palestina está en las etapas finales de su erradicación, ¿es ético? La negativa de Israel a dejar de expandir sus asentamientos ilegales y robar más tierras en Cisjordania que son necesarias para un estado palestino. Se pretende ocultar que, si no queda ya territorio palestino -Gaza es arrasada y su población muerta o limpiada y Cisjordania anexada- la condición de Estado se vuelve discutible.