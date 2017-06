Ahora no toca (Opinión)

España es el país del "ahora no toca".Ahora no toca juzgar al Franquismo,desenterrar a las víctimas de la dictadura ni eliminar los monumentos que glorifican a los genocidas.Ahora no toca preguntar a los españoles si quieren república o monarquía,ni hacer un referéndum en Cataluña aunque Cataluña se rompa.Ahora tampoco toca revisar la Transición ni los privilegios de la Iglesia,ni toca hacer una reforma electoral o fiscal,mucho menos una reforma constitucional (salvo si lo pide la Troika).Y por supuesto,ahora no toca hacer una moción..