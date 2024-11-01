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Ahora que el mundo se enfrenta a otra crisis, ¿por qué las empresas e instituciones siguen resistiéndose al teletrabajo?

Ahora que el mundo se enfrenta a otra crisis, ¿por qué las empresas e instituciones siguen resistiéndose al teletrabajo?

La UE se dispone ahora a presentar una iniciativa no vinculante para promover el teletrabajo como forma de aliviar la crisis energética mediante la reducción de los desplazamientos al trabajo y del consumo energético en las oficinas. A pesar de las firmes recomendaciones y restricciones, la retórica predominante es que estos tiempos drásticos exigen medidas drásticas –aunque temporales– y que, una vez que la crisis actual pase, todo volverá a la normalidad. Si esto nos resulta demasiado familiar, es porque ya hemos pasado por ello antes.

| etiquetas: empresas , administraciones , teletrabajo , resistencia
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16 comentarios
12 2 0 K 180 actualidad
#2 j-light
Porque el discurso de la innovación es para que lo haga otro, no mi organización. Mi empresa vende "métodos innovadores", ¿alguien cree que los aplica internamente?
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#3 MetalAgm *
#1 Es la pescadilla que se muerde la cola en una espiral de autodestruccion:
- Como en las zonas rurales no hay trabajo (y ahora con los acuerdos de merco sur, el poco que habia de agricultura y ganaderia mas jodido será) pues la gente se va de esas zonas dejando viviendas y terrenos abandonados.
- Como en esas zonas hay menos gente, pues no merece la pena seguir invirtiendo y desaparecen aun mas trabajos, infrestructuras y servicios. (por ejemplo, en el pueblo de mi madre, cuando yo era…   » ver todo el comentario
2 K 33
skaworld #7 skaworld
#1 #3 #2 Estas cosas se apañarian si por ley la empresa tuviese que compensar un X fijo al trabajador que se tenga que desplazar al centro de trabajo sin justificacion.

Independientemente de donde viva. Con que tenga q salir de su casa e ir a la ofi q le tengan que soltar un X

Ya verías que rapido se concede el teletrabajo y se desarrollan los recursos para permitirlo....
2 K 42
RanaPaca #8 RanaPaca
#7 ese "sin justificación" es donde está la trampa, ya que siempre se pueden sacar algún tipo de justificación en zona gris para pedir que vengas (o al menos conociendo a los políticos cómo hacen las leyes, seguro que algún agujero dejan).
También perjudicas a los que de igual manera quieren ir a la oficina (por falta de espacio en casa, porque prefieren trabajar así..) si ahora la empresa no les deja ir por ahorrar costes.
Yo lo pondría al revés. Plus por tener que ir con justificación. Sin justificación puedes ir o no pero no te dan más dinero ni es sancionable tu decisión de ninguna manera
1 K 19
#12 MetalAgm
#8 El problema es que la señora ministra de trabajo hace 2 semanas dijo que "a ella no la gusta trabajar desde casa y que la ley ya prevee la voluntariedad del teletrabajo"... falso... no hay ninguna voluntariedad si eso que tu dices, que un trabajador decida teletrabajar o no, no se cumple porque el empresario dice: "no, teletrabajo no, aqui todos los dias... bueno, con suerte te dejo 1 o 2 dias como mucho mucho mucho para que veas que soy muy bueno..."

En Pandemia se…   » ver todo el comentario
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taSanás #13 taSanás
#12 à la señora ministra no le cuesta la pasta el ir a la oficina, ni tiene problema de horario y atascos…
1 K 21
#15 MetalAgm *
#13 Ni sufre el tener que ir al trabajo desde cualquier ciudad dormitorio de Madrid en transporte publico... y cada vez más no ya desde ciudades dormitorio de Madrid, sino desde Toledo, Guadalajara o Valladolid... una compañera de mi pareja va todos los dias desde Guadalajara... sale de trabajar a las 15h y hay dias que llega a las 17:30h o 18h a casa porque el tren falla y tiene que esperar 40 minutos al siguiente que llegue hasta Guadalajara para luego pillar el coche y cruzarse todo…   » ver todo el comentario
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#9 MetalAgm
#7 Sería una tasa de contaminacion in itinere de cada trabajador, ademas se podria incluir hasta la proporcionalidad de la distancia del domicilio habitual del trabajador a la direccion de la oficina... ¿que no quieres dar teletrabajo aun pudiendo? Ok, ¿desde donde vienen tus trabajadores todos los dias? Uno desde 2km, otros tantos desde 10km, otros tantos desde 40km y otros tantos desde 60km, etc... pues se paga X€ en funcion exponencial a la distancia recorrida... ¿y se dirá que entonces contratarán a gente que viva mas cerca? Ok, suerte encontrando todos los perfiles en tu area cercana, sobre todo en determinadas zonas donde estan las oficinas y puestos administrativos con la vivienda por las nubes...
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taSanás #14 taSanás
#2 eso sería como ser Camello y frotarse, mal asunto
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Moderdonia #1 Moderdonia *
Si quieren repoblar las zonas rurales declaren obligatorio por ley el teletrabajo en todos los trabajos que lo permitan. También ayudaría a bajar los precios de la vivienda en las zonas tensionadas por una bajada de la demanda.
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Battlestar #10 Battlestar
Porque los cargos intermedios necesitan justificar su existencia
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#5 rbrn *
Los primeros en cargar contra el teletrabajo fueron los inversores inmobiliarios, hay una fuertísima inversión, si abrimos la puerta a que la gente trabaje desde cualquier sitio la migración a otras zonas puede suponer pérdidas en el sector muy grandes.

Primero se van los que pueden teletrabajar y después los que dan servicios a los primeros.

Hace unos meses en una reunión de trabajo de mi mujer escuché a alguien que se había mudado y ahora tenía el trabajo a una hora y media, 3 horas en…   » ver todo el comentario
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#11 MetalAgm
#5 "Y entiendo que hay gente que no soporta trabajar desde casa,"

y muchas de las quejas de no soportar trabajar desde casa por que viven en casas pequeñas... pero el teletrabajo te permite irte a casas mas grandes en otras zonas... cuando en 2019 nos dieron teletrabajo 100%, hubo alguno de que se quejó porque en casa no tenia habitaciones para un despacho y tenian que trabajar en el salón... otro, por ejemplo, vendió el piso de Madrid, y se fue a El Molar a un chalet de 6…   » ver todo el comentario
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Falk #16 Falk
El motivo es la falta de confianza en los trabajadores, cosa absurda, pq siempre se ha echado al que no cumple.
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#4 Hynkel
Por el inmobiliario, ni más ni menos.

Si se extiende el teletrabajo, hay alquileres de oficinas que pierden su justificación. Y hay fondos detrás.

Y no es tan fácil que una empresa reduzca espacio. Incluso si tiene las oficinas alquiladas, los contratos suelen tener penalizaciones por rescisión antes del final.
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#6 javi618
#4 Que faciliten la burocracia para convertir edificios de oficinas en viviendas y ya verás como los dueños de las oficinas aplauden con las orejas.
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menéame