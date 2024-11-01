Ahora que el mundo se enfrenta a otra crisis, ¿por qué las empresas e instituciones siguen resistiéndose al teletrabajo?

La UE se dispone ahora a presentar una iniciativa no vinculante para promover el teletrabajo como forma de aliviar la crisis energética mediante la reducción de los desplazamientos al trabajo y del consumo energético en las oficinas. A pesar de las firmes recomendaciones y restricciones, la retórica predominante es que estos tiempos drásticos exigen medidas drásticas –aunque temporales– y que, una vez que la crisis actual pase, todo volverá a la normalidad. Si esto nos resulta demasiado familiar, es porque ya hemos pasado por ello antes.
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- Como en las zonas rurales no hay trabajo (y ahora con los acuerdos de merco sur, el poco que habia de agricultura y ganaderia mas jodido será) pues la gente se va de esas zonas dejando viviendas y terrenos abandonados.
- Como en esas zonas hay menos gente, pues no merece la pena seguir invirtiendo y desaparecen aun mas trabajos, infrestructuras y servicios. (por ejemplo, en el pueblo de mi madre, cuando yo era… » ver todo el comentario
Independientemente de donde viva. Con que tenga q salir de su casa e ir a la ofi q le tengan que soltar un X
Ya verías que rapido se concede el teletrabajo y se desarrollan los recursos para permitirlo....
También perjudicas a los que de igual manera quieren ir a la oficina (por falta de espacio en casa, porque prefieren trabajar así..) si ahora la empresa no les deja ir por ahorrar costes.
Yo lo pondría al revés. Plus por tener que ir con justificación. Sin justificación puedes ir o no pero no te dan más dinero ni es sancionable tu decisión de ninguna manera
En Pandemia se… » ver todo el comentario
Primero se van los que pueden teletrabajar y después los que dan servicios a los primeros.
Hace unos meses en una reunión de trabajo de mi mujer escuché a alguien que se había mudado y ahora tenía el trabajo a una hora y media, 3 horas en… » ver todo el comentario
y muchas de las quejas de no soportar trabajar desde casa por que viven en casas pequeñas... pero el teletrabajo te permite irte a casas mas grandes en otras zonas... cuando en 2019 nos dieron teletrabajo 100%, hubo alguno de que se quejó porque en casa no tenia habitaciones para un despacho y tenian que trabajar en el salón... otro, por ejemplo, vendió el piso de Madrid, y se fue a El Molar a un chalet de 6… » ver todo el comentario
Si se extiende el teletrabajo, hay alquileres de oficinas que pierden su justificación. Y hay fondos detrás.
Y no es tan fácil que una empresa reduzca espacio. Incluso si tiene las oficinas alquiladas, los contratos suelen tener penalizaciones por rescisión antes del final.