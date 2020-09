Ahora me entero de que en Carabanchel y Usera vivimos 400.000 camareros

(...) no hay nadie que odie Madrid como odia el centro de Madrid su periferia. El sur es especialmente denostado, se ve como un puñado de barrios de migraciones rurales que ahora habitan los chinos y latinoamericanos, amén de todos los españoles que han fracasado en la vida. Yo mismo. No hay que llorar. El sur de Madrid lo lloran sobre todo los que no viven aquí y nunca se pasarán por aquí, salvo para pedir el voto o, va dicho, un precio asequible para el delco. Lo que no sabía era que los 400.000 desgraciados fuéramos todos camareros.