Aguirre deja en la estacada a Ignacio González en solo tres minutos

No ha dudado en desmarcarse de las irregularidades del Canal y señalar a su sucesor como el presunto responsable. Al contrario que en otras ocasiones, no ha defendido a González, detenido en la Operación Lezo: "De lo que pasó después de irme yo, no puedo hablar". Durante su declaración como testigo en Gürtel ha relatado una historia de éxito político que, en realidad, estuvo siempre acompañada de la corrupción.