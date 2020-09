Aguado, tras exculpar al Metro de los contagios: “Barajas ha sido y es un coladero”

El vicepresidente de la región ha defendido la gestión de la seguridad en el transporte público: "El problema no está en el Metro de Madrid, sino en las reuniones sociales". "No por mucho que se repita una mentira, se convertirá en una verdad. Me niego a aceptar mentiras que están generando alarma en los madrileños". Y ha añadido "Barajas ha sido y es un coladero” de personas contagiadas de coronavirus en la Comunidad de Madrid