Aguado recula en la investigación contra Ayuso: “No permitiremos una causa personal”

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido que es "muy leal" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que no permitirá "cacerías" contra ella aunque ha insistido en que Ciudadanos apoyará la comisión sobre las posibles irregularidades en Avalmadrid porque tienen obligación de "levantar alfombras". Aguado ha hecho hincapié en que no van a permitir "una causa personal contra nadie" y ha remarcado que la presidenta madrileña "no debe ser la protagonista de esta comisión".