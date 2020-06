Aguado cree que "sería muy bueno" que Ayuso acudiera a la reunión con la oposición

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado este domingo que sería "muy bueno" que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acudiera mañana "si tiene un hueco en la agenda" a la reunión convocada con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid al ser "una nueva oportunidad" para el diálogo. "Si Ayuso quiere iniciar diálogos, mañana mismo tiene una oportunidad. Buscamos entendernos con la oposición. Abrir trincheras ideológicas no aporta, no construye, no lo comparto"