Inevitablemente, mi obsesión por los «gadgets atómicos» de dudosa efectividad me ha llevado al particular mundo de las raciones de emergencia. Con anterioridad hemos hablado de la «Dieta del Apocalipsis» basada en galletas de bulgur, y sobre el rol del SPAM durante la Segunda Guerra y los años siguientes, pero hoy podemos decir con seguridad que el gobierno estadounidense no dejó nada sin enlatar… y eso incluye al agua potable.