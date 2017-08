Los agricultores retoman este viernes la movilización por la crisis de la fruta de hueso

(..) "Hay que dejar muy claro que el problema nos viene del veto ruso del año 2014, un problema político que no hemos creado los agricultores y mucho menos los fruticultores y ese problema se ha vuelto estructural porque la Unión Europea no ha puesto ninguna solución", ha precisado. "La situación es muy grave y muy preocupante porque si esto no se soluciona vamos a tener este problema este año y el año que viene y aquí hay que tomar unas cuantas medidas y nosotros lo que estamos reivindicando es un plan de choque de retirada de nuestro producto