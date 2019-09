El agotamiento crece en el SUMMA 112: "Nos hacen odiar nuestra profesión"

El sindicato SUMMAT ha decidido registrar una denuncia penal ante la falta de personal y las condiciones laborales en el servicio madrileño. “Me empecé a asustar cuando los médicos me dijeron que ya no podían más y cuando vi a mi médico,con 25 años de experiencia,llorando”. “En los SUAPs se ha realizado una disminución de personal que en ocasiones ha llegado a más del 50% de los puestos médicos”. “Es frustrante”,asegura tras notificar hasta “diez veces” al consejero de Sanidad de la C. Madrid lo que está pasando. “Nos dijeron que era temporal..