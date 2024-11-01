Africanos armados con cuchillos atacan a adolescentes en un suceso terrorífico de Halloween en Melbourne (ENG)

Un adolescente fue atacado con un cuchillo por un grupo de matones encapuchados mientras otros niños pedían dulces cerca de allí en Melbourne, en la noche de Halloween. Este ataque es el último de una serie de ataques que supuestamente involucran a africanos en el suburbio asolado por la delincuencia, donde un adolescente fue perseguido y apuñalado en mayo , un joven africano fue supuestamente apuñalado mortalmente en febrero y un hombre sudanés fue supuestamente asesinado a machetazos por 12 hombres en enero.
| etiquetas: africano , armado , cuchillo , halloween , melbourne , australia , niño
Traducción de la Noticia
