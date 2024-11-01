edición general
3 meneos
12 clics

Africanos armados con cuchillos atacan a adolescentes en un suceso terrorífico de Halloween en Melbourne (ENG)

Un adolescente fue atacado con un cuchillo por un grupo de matones encapuchados mientras otros niños pedían dulces cerca de allí en Melbourne, en la noche de Halloween. Este ataque es el último de una serie de ataques que supuestamente involucran a africanos en el suburbio asolado por la delincuencia, donde un adolescente fue perseguido y apuñalado en mayo , un joven africano fue supuestamente apuñalado mortalmente en febrero y un hombre sudanés fue supuestamente asesinado a machetazos por 12 hombres en enero.

| etiquetas: africano , armado , cuchillo , halloween , melbourne , australia , niño
3 0 6 K -9 actualidad
1 comentarios
3 0 6 K -9 actualidad
ThePetersellers #1 ThePetersellers
Te voy a traducir esta noticia del inglés al español y luego analizar su contenido para determinar si es sensacionalista o contiene información errónea.

Thinking Process
0.40s
Traducción de la Noticia
Un adolescente fue acuchillado por un grupo de individuos encapuchados mientras niños pedían dulces en Melbourne en Halloween

Las imágenes de CCTV muestran a la pareja siendo perseguida por una calle en Wyndham Vale por un grupo de cinco hombres, uno armado con un cuchillo de cocina y al menos…   » ver todo el comentario
0 K 9

menéame