Afirman que el multimillonario Epstein, acusado de trafico sexual de menores, quería sembrar la humanidad con su ADN

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, arrestado por tráfico sexual de menores, buscaba propagar su ADN por el mundo y no ocultaba su deseo de crear "humanos superiores", reporta The New York Times citando a varios científicos que se comunicaban con el financiero conocido como mecenas. Así, por lo menos desde 2001 expresó en varias ocasiones sus planes de convertir su rancho en el estado de Nuevo México en una 'fábrica de niños', donde mujeres —según una declaración, hasta 20 simultáneamente—, pudieran ser fecundadas por su semen.