Ante este desatinado tweet y comunicado de @vox_es (x) me veo en la obligación, como periodista que me dedico a la energía, a tener que hacer una serie de correcciones sobre lo que se dice. No se puede hacer este tipo de afirmaciones tan a la ligera. Abro HILO. Ramón Roca es director de "El periódico de la energía". (x) Habla de las manifestaciones de Vox sobre el cierre de centrales de carbón.