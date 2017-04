Aficionados de la tecnología quieren que tu teléfono te hable en suajili

Con una cantidad estimada de 100 millones de hablantes, el suajili es, después del árabe, el segundo idioma más hablado en el continente africano. Aun así, servicios como el reconocimiento automático del habla (RAH) no están disponibles en ese idioma, lo que impide que diversos usuarios con discapacidades o que no saben leer no obtengan la información que necesitan en sus vidas diarias.