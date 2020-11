Un aficionado rehace los Zelda de CD-i, abriendo la puerta a fuerzas que no logramos comprender  

Un desarrollador amateur que responde al nick de Dopply ha rehecho Link: The Faces of Evil y Zelda: The Wand of Gamelon, dos de los tres juegos de la infame trilogía The Legend of Zelda para CD-i, adaptándolos a sistemas modernos. Durante cuatro años, Dopply consiguió recrear los dos juegos recordados como las peores entregas y auténticas fábricas de memes. En su opinión, estas revisiones mejoran dos juegos con una «reputación terrible» pero que «están bien», explica: «Como conocedor de juegos malos y raros definitivamente los he jugado peores»