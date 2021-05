La afición del Rayo carga contra Advíncula: "Es una vergüenza que vistas la franja roja"

La afición del Rayo Vallecano, a través de la Plataforma ADRV y diferentes peñas, se han pronunciado sobre la participación de un vídeo político con Luis Advíncula como protagonista. Un hecho que no ha gustado a la hinchada vallecana. En un comunicado, donde no se cita al futbolista, aseguran: «Es una vergüenza que vistas la franja roja, la que sea. Contamos los días para que dejes de ensuciarla«. «Todo el mundo tiene derecho a opinar, eso no se discute. Pero el Rayismo sí cuestiona la honestidad de los actos y el respeto por Vallekas y su…