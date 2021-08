Afganistán: el relato de quienes ya viven bajo el control del Talibán

Están imponiendo su ley de dos fallos: primero es una advertencia, segundo es un castigo: humillaciones públicas, prisión, palizas, latigazos. "Nos han quitado la mayoría de las libertades", dice Nooria " Son brutales. Tenemos que hacer lo que digan. Están usando el Islam para sus propios fines. Nosotros mismos somos musulmanes, pero sus creencias son diferentes". "Tienes que inclinar la cabeza para vivir tu vida", dice Jan. "No puedes atreverte a oponerte a ellos. Si dicen 'sí', tienes que decir 'sí'. Si dicen 'no', debes decir 'no'".