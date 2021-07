El affaire del ministro y la CCTV en la oficina: todos estamos siendo grabados

La pillada con la amante es lo de menos. En plena era de hackers y ciberterrorismo, el ya ex titular de Sanidad del Reino Unido no sabía que tenía una cámara en su despacho. El ya exministro de Sanidad en el Reino Unido estaba en el punto de mira desde que comenzó la pandemia. Digamos que no le faltó ninguna casilla por rellenar: caos inicial de la gestión de la crisis, investigación por malversación de fondos públicos, utilización de email personal para asuntos gubernamentales y adjudicación de contratos, protagonista de mensajes privados...