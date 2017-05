Los afectados por la hepatitis C redoblan la presión contra Rajoy por sus falsas promesas

La Plataforma de Afectados por hepatitis C (Plafhc) ha decidido dar un paso más en su presión contra el Gobierno de Mariano Rajoy tras sus últimos movimientos. La no inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 de los 200 millones de euros que prometió el Ministerio de Sanidad para la compra de medicamentos ha devuelto a la calle al colectivo. Concretamente, al ‘lugar’ de las luchas sociales: a la Puerta del Sol. “Señora ministra, ¿dónde están esos 200 millones contra la hepatitis C a los que se comprometió?”..