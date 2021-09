AeroBand PocketGuitar, la guitarra de bolsillo, o cómo tocar la guitarra sin guitarra

Si te apasiona tocar la guitarra no hace falta que te contemos que llevar el instrumento contigo no es algo precisamente cómodo. Se trata de un objeto voluminoso que no es fácil de transportar, por lo que seguro que en muchas ocasiones has tenido que renunciar a llevarla contigo aunque te apetezca tocarla. Pero la tecnología tiene una solución a este problema. Hablamos de AeroBand PocketGuitar, una guitarra de bolsillo que puede acompañarte a todas partes con total comodidad.