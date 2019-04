AENOR se queda sin su capacidad para certificar delegados de Protección de Datos: Hay 103 afectados

Desde el 4 de abril, en la pagina de entidades certificadoras de Delegados de Protección de Datos (dPD) o DPD en inglés, que gestiona la Agencia Española de Protección de Datos ya no figura AENOR, al cumplir su acreditación provisional por un año y no lograr la definitiva. El asunto afecta directamente a 103 delegados de Protección de Datos, certificados por esta entidad, por lo que, en estos momentos, dicha acreditación no tendría validez legal.