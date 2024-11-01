edición general
1 meneos
13 clics

La AEMET alerta de lluvias de 350 litros tras decir en la dana que no podía informar de más de 180

El jefe de Climatología explicó en su testifical ante la jueza que el protocolo para decretar el nivel rojo es con acumulados de 180 litros en doce horas

| etiquetas: dana , lluvias , nivel rojo , aemet
1 0 1 K 2 actualidad
1 comentarios
1 0 1 K 2 actualidad
#1 coydanerko *
Aemet durante la dana de 2024 no hizo ninguna acotación numérica por encima del umbral mínimo del aviso rojo que son los citados 180 litros y ahora sí lo ha hecho

¿y?

Son previsiones distintas.

Creo que "alguiien" está intentando buscar excusas raras para las responsabilidades pasadas.

tras decir en la dana que no podía informar de más de 180

Este titular no queda luego justificado en la notícia. Nunca nadie dijo tal cosa.
1 K 15

menéame