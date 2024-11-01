·
La AEMET alerta de lluvias de 350 litros tras decir en la dana que no podía informar de más de 180
El jefe de Climatología explicó en su testifical ante la jueza que el protocolo para decretar el nivel rojo es con acumulados de 180 litros en doce horas
etiquetas
dana
lluvias
nivel rojo
aemet
actualidad
#1
coydanerko
*
Aemet durante la dana de 2024 no hizo ninguna acotación numérica por encima del umbral mínimo del aviso rojo que son los citados 180 litros y ahora sí lo ha hecho
¿y?
Son previsiones distintas.
Creo que "alguiien" está intentando buscar
excusas
raras para las responsabilidades pasadas.
tras decir en la dana que no podía informar de más de 180
Este titular no queda luego justificado en la notícia. Nunca nadie dijo tal cosa.
1
K
15
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
