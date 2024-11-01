·
3
meneos
59
clics
Las advertencias de Michael Pezzullo confirman lo que muchos llevamos tiempo advirtiendo: los preparativos de China para una guerra futura ya están en marcha
No es un ejercicio: Australia, China y el reloj que ya corre.
politica
9 comentarios
#2
cenutrios_unidos
No como EE.UU que solo lleva democracia y paz.
Me cago en la hostia puta con los panfletos lamescrotos. China es el problema cuando EE.UU está dándote por culo desde hace años. Más tontos y no nacemos.
4
K
50
#8
Find
#2
China es el problema de los australianos, por lo visto
0
K
13
#3
aupaatu
*
La insistencia de EEUU y su OTAN en sus posturas Imperiales de Ordeno y mando en el mundo saltandose todos los tratados internacionales, rearmandose y creando el ministerio de la guerra igual ayuda un poquito a que el resto de países también se rearmen.
El silvin pacem para bellum... vale para todos
3
K
37
#7
Find
#3
Esto va de los australianos que ven a los Chinos haciendo maniobras cerca de su país
0
K
13
#1
angar300
¿Y? ¿Acaso no llevan EEUU y Europa años preparando guerras que ya han llevado o están llevando a cabo?¿Somos tontos o qué?
2
K
26
#6
Find
#1
EE UU y "Europa" no están en guerra. Israel y Rusia, sí
0
K
13
#5
Lyovin81
Joder qué asco de artículo. Al que lo ha escrito le huele el aliento a huevada de empresario armamentístico estadounidense desde aquí.
2
K
10
#4
angar300
Lo que deberíamos YA es parar todo este sinsentido militar. Uy, perdón, que los ejércitos están para defendernos...
0
K
7
#9
Find
#4
Parar a quién? Parar cómo?
0
K
13
