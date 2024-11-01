edición general
3 meneos
59 clics

Las advertencias de Michael Pezzullo confirman lo que muchos llevamos tiempo advirtiendo: los preparativos de China para una guerra futura ya están en marcha

No es un ejercicio: Australia, China y el reloj que ya corre.

| etiquetas: pezzullo , china , australia , preparativos , guerra
3 0 3 K 26 politica
9 comentarios
3 0 3 K 26 politica
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
No como EE.UU que solo lleva democracia y paz.

Me cago en la hostia puta con los panfletos lamescrotos. China es el problema cuando EE.UU está dándote por culo desde hace años. Más tontos y no nacemos.
4 K 50
Find #8 Find
#2 China es el problema de los australianos, por lo visto
0 K 13
aupaatu #3 aupaatu *
La insistencia de EEUU y su OTAN en sus posturas Imperiales de Ordeno y mando en el mundo saltandose todos los tratados internacionales, rearmandose y creando el ministerio de la guerra igual ayuda un poquito a que el resto de países también se rearmen.
El silvin pacem para bellum... vale para todos
3 K 37
Find #7 Find
#3 Esto va de los australianos que ven a los Chinos haciendo maniobras cerca de su país
0 K 13
#1 angar300
¿Y? ¿Acaso no llevan EEUU y Europa años preparando guerras que ya han llevado o están llevando a cabo?¿Somos tontos o qué?
2 K 26
Find #6 Find
#1 EE UU y "Europa" no están en guerra. Israel y Rusia, sí
0 K 13
Lyovin81 #5 Lyovin81
Joder qué asco de artículo. Al que lo ha escrito le huele el aliento a huevada de empresario armamentístico estadounidense desde aquí.
2 K 10
#4 angar300
Lo que deberíamos YA es parar todo este sinsentido militar. Uy, perdón, que los ejércitos están para defendernos...
0 K 7
Find #9 Find
#4 Parar a quién? Parar cómo?
0 K 13

menéame