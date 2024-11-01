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Adorni en la cuerda floja: hasta el influencer libertario «Niño nazi» pide su renuncia

El primero en disparar fue Marco Palazzo, el influencer conocido en las huestes de X como "Niño nazi". A través de un posteo incendiario, Palazzo rompió el blindaje del funcionario al denunciar supuestos privilegios de casta. “Un vocero que no puede hablar debería renunciar. Así como lo banqué a Adorni, ahora exijo su renuncia. No podés llevar a tu jermu en el avión presidencial. Es un privilegio, ergo, es casta”, sentenció el militante, marcando un quiebre por el presunto uso de recursos públicos para fines familiares.

| etiquetas: adorni , milei , extrema derecha , niño nazi , argentina
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1 comentarios
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Papirolin #1 Papirolin
El petulante vocero presidencial de Milei y actual Jefe de Gabinete de Ministros "que suele jactarse de su imperturbabilidad en las conferencias, enfrenta ahora una embestida coordinada que nació en su propia tropa y fue rápidamente capitalizada por el "enemigo" mediático."
Ha caído tanto en las encuestas que están buscando la buena imagen de Milei en el sótano.
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menéame