"Los adolescentes han normalizado aspectos de la violencia de género como el control y los celos"

Normalmente el maltratador lo que quiere es el control sobre la víctima. Ir haciéndola pequeña e ir minando su personalidad y su autoestima para creerse superior. Es una cuestión de poder y de control, no tanto de violencia. La violencia es lo que utilizan cuando pierden ese control. Por eso la violencia de género no se puede atajar únicamente de manera particular o de pareja. Es muy importante no solo preguntarse por qué el maltratador maltrata sino por qué la sociedad no es capaz de identificarlo.