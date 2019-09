Una adolescente sufre un golpe en la cabeza y su memoria se reinicia cada dos horas

El cerebro de la menor no manifiesta ninguna alteración observable, de manera que los médicos no pueden ayudarle. La joven se despierta cada mañana pensando que es el 11 de junio, día en que se golpeó accidentalmente la cabeza durante una clase de danza. "Tengo un calendario en mi puerta, lo miro, veo que es septiembre y no me lo puedo creer", describió su experiencia Riley. "No creo recuerdos y estoy realmente asustada. No tendré ningún recuerdo de esta [entrevista] a la hora de la cena. Mi madre dirá: 'Oh, saliste en las noticias'", agregó.